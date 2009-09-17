Эксперт: банки будут увеличивать реализацию залоговых квартир

Объем реализации банками залогового недвижимого имущества будет расти до тех пор, пока не стабилизируется экономическая ситуация в стране.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал начальник управления мониторинга и сбора кредитов OTP Bank Сергей БОНДАРЕВ.

По его словам, о массовом выбросе на рынок залоговых квартир говорить нельзя. «Учитывая сложный процесс принудительного изъятия и продажи залогового имущества, который растянут во времени, физически невозможен факт одновременного выхода на рынок значительного количества квартир», – считает он.

С.БОНДАРЕВ отметил, что банк прежде всего заинтересован в том, чтобы договориться с клиентом о реструктуризации кредита. «Продажа залогового имущества – это крайняя мера, которая не решает проблем заемщика, поскольку средства, вырученные от реализации залога, могут не покрыть всю сумму кредита, и клиент все равно останется должником банка», – сказал он.

При этом эксперт считает реальной продажу залоговой квартиры в условиях снижения покупательского спроса. «Хотя спрос в последнее время несколько снизился, тем не менее, он по-прежнему остается на достаточно высоком уровне. С началом кризиса с рынка ушел спекулятивный спрос, и остались только конечные покупатели, для которых приобретение квартиры – это решение жизненно важного вопроса. Кроме того, очень выгодным решением является переуступка долга: покупатель покупает квартиру с кредитом. При этом условия по кредиту остаются неизменными: срок, процентные ставки и т.д.», – пояснил С.БОНДАРЕВ.