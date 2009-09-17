Внешний долг Украины за январь-июнь сократился на 1%

Валовой внешний долг Украины по итогам первого полугодия т.г. сократился на 1% - до 100,576 млрд. дол. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Сокращение долга происходило, в основном, за счет сокращения задолженности банков с 39,471 млрд. долл. до 35,306 млрд. долл. на 1 июля 2009 года, увеличение – за счет роста задолженности сектора государственного управления с 11,959 млрд. дол. до 13,281 млрд. дол.

На протяжении второго квартала (за апрель-июнь т.г.) валовой внешний долг Украины вырос на 1%. Увеличение долга было зафиксировано в государственном секторе на 1,668 млрд. долл., органами денежно-кредитного регулирования - с 4,545 млрд. долл. до 6,054 млрд. долл. Сокращение долга было зафиксировано в банковском секторе на 2,317 млрд. долл. и в других секторах - с 41,547 млрд. дол. до 40,958 млрд. долл.

Справка УНИАН. Валовой внешний долг Украины в 2008 году вырос на 25,6% или 21 млрд. долл., и на 1 января 2009 года составлял 103,2 млрд. долл. (56,7% ВВП).