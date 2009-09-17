Азаров: ВР никогда не примет представленный бюджет-2010

Парламент никогда не примет проект государственного бюджета на 2010 год, предложенный правительством, возглавляемым премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции народный депутат Украины от Партии регионов, министр финансов оппозиционного правительства Николай АЗАРОВ.

По его словам, «эта бумага под названием бюджет – авантюра, афера и абсурд». По мнению депутата, в свое время бывшего первым вице-премьер-министром и министром финансов Украины, «это очередная фикция, очередной набор предвыборных обещаний, ни чем не подкрепленных». «Вспоминается фильм «Свадьба в Малиновке», когда Попандопуло, который, конечно, уступает своим артистическим талантом Юлии ТИМОШЕНКО, раздает деньги и приговаривает: «Мне не жалко, я еще нарисую», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, такое же ощущение, как при просмотре фильма, возникает при прочтении проекта бюджета на 2010 год.

Он уверен, что в проекте бюджета заложен нереальный курс доллара по отношению к гривне (7,5 грн. за 1 доллар – УНИАН). Н.АЗАРОВ подчеркнул, что при нынешней политике правительства такой курс нереальный. «Скачок курса доллара будет обязательно, если правительство выйдет с таким бюджетом», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, странно читать лозунги, в которых говорится о том, что только Ю.ТИМОШЕНКО работает, а другие лишь говорят.

Та ситуация, в которой находится страна, свидетельствует о том, что «лучше б она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) не работала», считает представитель ПР .

Он также подчеркнул, что заявление Ю.ТИМОШЕНКО по поводу возможности введения бюджета на следующий год постановлением правительства «это только пиар, реально этого сделать невозможно». При этом Н.АЗАРОВ напомнил, что согласно Бюджетному кодексу в случае непринятия бюджета будут финансироваться только социально защищенные статьи бюджета. Он подчеркнул, что сегодня Ю.ТИМОШЕНКО, по сути, повторяет заявления бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО, «который говорил, что бюджет никому не нужен». «Она его точно копирует», - добавил Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. В Верховной Раде Украины 15 сентября 2009 года зарегистрирован проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданный Кабинетом министров Украины.

Документом предлагается определить доходы Государственного бюджета Украины на 2010 год в размере 284,692 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,868 млрд. грн., доходы специального фонда – 65,824 млрд. грн.

Расходы Госбюджета предполагается установить на уровне 324,272 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 238,520 млрд. грн., расходы специального фонда – 85,752 млрд. грн.

Предлагается установить предельный размер дефицита Госбюджета в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда – 24,814 млрд. грн.

Доходы Сводного бюджета (учитываются доходы местных бюджетов) на 2010 год установлены на уровне 359,4 млрд. грн. (30,5% ВВП), в том числе по общему фонду – 278 млрд. грн.

Согласно объяснительной записке, бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпы роста ВВП – 3,76%, инфляция – 9,7%, фонд оплаты труда – 331 млрд. грн.

По итогам 2010 года правительство прогнозирует объем экспорта на уровне 65,075 млрд. долл., импорта – 63,324 млрд. долл., положительное сальдо торгового баланса – 1,836 млрд. долл.