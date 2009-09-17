Межбанк закрылся ростом котировок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5320/8,5580 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 8,5075/8,5330 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,5480/8,5650 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,52 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2800/0,2815 грн./рубль, к 12:00 цены повысились - 0,2802/0,2816 грн./рубль. К закрытию цены достигли максимума – 0,2811/0,2824 грн./рубль. В России курс доллар-рубль продолжает падать – 30,2750 рублей за доллар (-0,3250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,4705/1,4765 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,5670/12,5990 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,5265/12,5650 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись – 12,5665/12,6025 грн./евро.