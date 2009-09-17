Банк России снизил курс доллара на 21,9 коп

Официальный курс доллара, установленный ЦБ с 18 сентября, снижен на 21,86 копейки по сравнению с 17 сентября, евро - на 14,79 копейки, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

Курс доллара ЦБ с пятницы определен на уровне 30,3881 рубля, евро - 44,8133 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, в четверг снизилась на 19 копеек по сравнению с уровнем среды - до 36,88 рубля с 37,07 рубля накануне.

Укрепление рубля к валютам проходит в четверг на фоне ослабления доллара к евро на Forex: пара евро-доллар находится на уровне 1,4732 доллара за евро против 1,4692 доллара за евро накануне.