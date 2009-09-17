Как узнать, что кризис закончился

Формальное окончание рецессии - всего лишь первый шаг на пути к полному выздоровлению экономики. В Германии оно продлится несколько лет. За это время придется преодолеть несколько важных рубежей, передает Немецкая волна.

"Нас уже перевели из реанимации в обычную палату, но мы все еще в больнице". Так охарактеризовал нынешнее состояние экономики Германии один из немецких топ-менеджеров. А когда же пациент сможет рассчитывать на выписку из больницы? Иными словами, когда тяжелейший со времени Второй мировой войны экономический кризис окончательно останется позади?

Знаковый рубеж - первое повышение процентной ставки

В этой связи знаковым событием на пути выздоровления немецкой и всей европейской экономики станет ужесточение кредитно-денежной политики Европейского центрального банка с целью предотвратить инфляционные тенденции. Чтобы поддержать экономику доступными кредитными ресурсами, ЕЦБ снизил ставку рефинансирования в еврозоне до рекордно низкого уровня в 1 процент и обещал продолжить политику дешевых денег до тех пор, пока пациент не встанет на ноги.

Но как только Совет директоров ЕЦБ придет к выводу, что стабильному выздоровлению уже ничего не угрожает, он начнет возвращать процентные ставки на нормальный, докризисный уровень. День, когда из Франкфурта-на-Майне поступит сообщение о повышении ставки рефинансирования, можно будет считать началом конца кризиса.

Пока же пациенту без усиленной медицинской помощи не обойтись. "Совершенно очевидно: если экономическая конъюнктура все еще передвигается на костылях, то было бы опрометчиво вырывать их из рук пациента. Он просто может вновь рухнуть", - отмечает глава Бундесбанка и член руководства Европейского центрального банка Аксель Вебер.

Поэтому большинство немецких экспертов ждет первого осторожного повышения процентной ставки в еврозоне не раньше лета или осени 2010 года. До этого рассуждать о завершении кризиса было бы просто не серьезно.

Возвращение на докризисный уровень лишь в 2013 году

"Для меня кризис закончится тогда, когда мы, поднявшись со дна, вновь достигнем хотя бы того уровня, на котором были до начала кризиса", - не устает повторять Ангела Меркель (Angela Merkel). Таким образом, канцлер Германии, которая сейчас борется за переизбрание, не поддается соблазну сеять иллюзии по поводу формального окончания рецессии и настраивает жителей Германии на весьма длительный период "зализывания ран".

Ведь выхода на докризисный уровень немецкой экономике придется ждать несколько лет. "Германия лишь в 2013 году вернется к тем объемам валового внутреннего продукта, которые были достигнуты в 2008 году", - предрекает глава Бундесбанка Аксель Вебер (Axel Weber). Однако первый принципиально важный рубеж на пути к этой цели уже достигнут: во втором квартале 2009 года рецессия в Германии завершилась и началась экспансия.

Иными словами, продолжавшееся четыре квартала подряд сокращение валового внутреннего продукта прекратилось, и теперь ВВП Германии, т.е. сумма всех произведенных в стране товаров и услуг, после целого года обвального падения вновь начал расти. Правда, на куда более низком уровне, чем в 2008 году.

Важнейший критерий - размер и динамика ВВП

Рост этот составил во втором квартале по сравнению с первым 0,3 процента. С математической точки зрения это, безусловно, поступательное движение, однако для подлинного оздоровления экономики нужны куда более высокие темпы. Увеличение ВВП должно достигнуть в Германии в годовом исчислении примерно 1,5-2 процентов, чтобы обеспечить хотя бы сохранение имеющихся в стране рабочих мест. Для ощутимого роста занятости необходимы как минимум 2-2,5 процента.

Так что судить о том, приближается ли окончание кризиса или нет, стоит по динамике изменения ВВП и его абсолютным размерам. Предсказать эти изменения помогут всевозможные опережающие индикаторы - такие, как индексы деловых настроений, индексы менеджеров по закупкам, статистические данные о складских запасах или об объемах заказов на промышленную продукцию.

В свою очередь, подтверждать обозначившуюся тенденцию призваны другие макроэкономические показатели, например, размеры промышленного производства, выручка розничной торговли или объемы экспорта.

Ключевой показатель - уровень занятости

Наряду с ВВП ключевым индикатором экономического здоровья общества является уровень занятости. В ближайшие месяцы в Германии, несмотря на начавшийся экономический рост, ожидается значительное увеличение числа безработных. Это связано с произошедшими в ходе рецессии банкротствами, а также с тем, что предприятия с недозагруженными мощностями постепенно начнут высвобождать избыточный персонал.

Многие эксперты полагают, что рост безработицы продолжится в Германии до конца 2010 года, и утверждают, что именно в этот период кризис непосредственно коснется широких слоев населения. Соответственно, перелом на рынке труда, когда число безработных вновь начнет сокращаться, а количество создаваемых рабочих мест - увеличиваться, станет верным признаком постепенного выхода из кризиса.

Наконец, всегда весьма красноречивы ценовые и инфляционные показатели. Умеренный, но устойчивый рост отпускных и оптовых цен, который обычно с временным лагом в несколько месяцев ведет к смене ценников в розничной торговле, является явным признаком набирающего силу экономического подъема.