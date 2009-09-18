МВФ уже веделил кредитов на 17 млрд долл. до 2014 г.

Страны с низким доходом справились с мировым финансовым кризисом "намного лучше, чем ожидалось", однако их экономики требуют вложения дополнительных средств для преодоления последствий глобальной рецессии. Как сообщает ИТАР-ТАСС, с таким заявлением выступил накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда /МВФ/ Доминик Стросс-Кан.

По его словам, "твердая экономическая политика", проводимая в свете финансового кризиса большинством стран с низким доходом, позволила им избежать влияния глобального кризиса, "происшедшего от более обеспеченных государств". Тем не менее, он призвал международное сообщество убедиться в том, что период оздоровления мировой экономики повлечет за собой и подъем "лежащих на дне" стран. "Они отчаянно нуждаются в дополнительном финансировании для преодоления трудностей, для предоставления им свободного места при решении проблем, вызванных обвалом глобальной экономики", - заявил глава МВФ.

Три четверти стран с низким доходом оказались способны увеличить бюджетный дефицит для создания эффективных программ по борьбе с последствиями кризиса, указал Д.Стросс-Кан. 26 из 27 государств, данные по которым имеются в распоряжении МВФ, смогли сохранить на прежнем уровне или даже увеличить расходы на социальные нужды.

Немалую роль в этом сыграл и Международный валютный фонд, увеличивший буфер льготных кредитов до 17 млрд долл. на срок до 2014 г. В настоящий момент готовится база для выделения еще 8 млрд долл. в течение следующих двух лет. Кроме того, совет директоров МВФ утвердил процентную ставку по займам на уровне 0% до 2011 г. и пониженные ставки после этого срока по всем льготным программам фонда.

Тем не менее, Д.Стросс-Кан подчеркнул, что у МВФ нет базы для достаточной помощи малообеспеченным странам, и призвал развитые государства увеличить собственные программы финансовой поддержки. "Мировое сообщество не может проигнорировать нужды стран с низким доходом, особенно в связи с тем, что те страдают из-за ошибок, допущенных обеспеченными державами", - заключил он.