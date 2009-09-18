Время раздутых бонусов для банкиров закончилось

Саммиту Евросоюза удалось выработать единую позицию по ряду ключевых финансовых и экономических вопросов, которая выносится на предстоящую на будущей неделе встречу в верхах "двадцатки". Об этом заявил сегодня на заключительной пресс-конференции нынешний председатель ЕС, премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт.

По его словам, еще рано делать окончательный вывод о том, удалось ли мировой экономике преодолеть нынешний кризис или ее ждут новые потрясения. "Ситуация остается неопределенной, и риски в мировой экономике сохраняются", - подчеркнул Ф.Райнфельдт.

В связи с этим Евросоюз выступает за продолжение реализации программ по стабилизации и поддержке экономического роста.

Однако одновременно саммит ЕС считает, что необходимо уже сейчас разрабатывать концепцию по выходу из этих программ, заявил Ф.Райнфельдт. Но реализовать их следует лишь при укреплении экономического оживления и скоординированным образом. Одновременно должны быть учтены особенности экономик каждой из стран ЕС, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы должны уже сейчас ставить цель вернуться к нормальным уровням государственных расходов", - подчеркнул председатель Евросоюза.

Еще одно важное решение нынешнего саммита ЕС - решение о необходимости отказаться от выплат крупных бонусов банкирам за краткосрочные результаты, сказал он. "Я уполномочен саммитом объявить, что время раздутых бонусов кончилось", - подчеркнул Ф.Райнфельдт.

Неоправданно высокие доходы сотрудников банков вызывают "скандал", особенно в условиях, когда происходит рост безработицы, отметил он. "Мы ожидаем, что в 2010 году безработица выйдет в ЕС на уровень 11 проц. Это самый высокий показатель за все послевоенное время", - добавил Ф.Райнфельдт.

"Безработица является как трагедией личности, так и всего общества, она также подрывает экономическое развитие. Мы должны обсудить на "двадцатке" необходимость борьбы с безработицей", - подчеркнул председатель встречи в верхах.

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил на итоговой пресс-конференции, что ЕС выходит на саммит "двадцатки" с единой программой, которая содержит три основных положения. Это - необходимость обеспечить устойчивый экономический рост; провести реформу мирового банковского сектора и сделать финансовые институты более эффективными; установить новые и единые правила межгосударственных финансовых операций.

Однако участникам саммита ЕС не удалось прийти к единому мнению относительно такой меры, как введения налога на межбанковские международные финансовые транзакции.