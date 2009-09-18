НБУ 17 сентября продал 50,627 млн.долл.
10:20, 18 сентября 2009Финансы
0
На аукционе без ограничения цели продажи
В четверг, 17 сентября, Национальный банк Украины продал на валютном аукционе, который проводился без ограничения цели продажи, 50,627 млн. долл. США
Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.
НБУ продал валюту 26 банкам, средневзвешенный курс продажи доллара по итогам аукциона составил 8,5351 грн./долл.
Как сообщал УНИАН, по словам председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, Национальный банк Украины с 8 сентября переходит на новую систему осуществления интервенций – путем проведения аукционов. «В первую очередь будут удовлетворяться заявки по самой высокой цене», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter