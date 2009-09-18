НБУ 17 сентября продал 50,627 млн.долл.

В четверг, 17 сентября, Национальный банк Украины продал на валютном аукционе, который проводился без ограничения цели продажи, 50,627 млн. долл. США

Об этом сказано в сообщении НБУ, обнародованном на официальном сайте регулятора.

НБУ продал валюту 26 банкам, средневзвешенный курс продажи доллара по итогам аукциона составил 8,5351 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, Национальный банк Украины с 8 сентября переходит на новую систему осуществления интервенций – путем проведения аукционов. «В первую очередь будут удовлетворяться заявки по самой высокой цене», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.