Курс на 18.09.09

Официальный курс НБУ на 18 сентября100 USD США – 800.6500 (на 17 сентября – 800.4200) 100 EUR – 1177.9163 (на 17 сентября – 1174.2962) 10 RUR – 2.6347 (на 17 сентября – 2.6152)Учетные курсы банковских металлов НБУ на 18 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото–81706.33(на 17.09–81402.71) 961 XAG 10 Серебро–1391.53(на 17.09–1383.93) 962 XPT 10 Платина–107527.30(на 17.09–106695.99)964 XPD 10 Палладий–23939.44(на 17.09–23772.47)

Официальный курс НБУ на 18 сентября 100 USD США – 800.6500 (на 17 сентября – 800.4200) 100 EUR – 1177.9163 (на 17 сентября – 1174.2962) 10 RUR – 2.6347 (на 17 сентября – 2.6152) Учетные курсы банковских металлов НБУ на 18 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото–81706.33(на 17.09–81402.71) 961 XAG 10 Серебро–1391.53(на 17.09–1383.93) 962 XPT 10 Платина–107527.30(на 17.09–106695.99) 964 XPD 10 Палладий–23939.44(на 17.09–23772.47)

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