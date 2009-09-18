Комбанки: доллар незначительно повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,54 грн./долл., продают – по 8,63 грн./долл., курс немного повысился по сравнению с 17 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,50-8,58 грн./долл., по продаже – в пределах 8,58-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также незначительно повысился по сравнению с 17 сентября и составляет 12,52/12,74 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,43-12,62 грн./евро, по продаже – в пределах 12,65-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 17 сентября, повысился на 1% и составил сегодня 0,2693 грн./рубль, продажи – на 0,4% – 0,2818 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,276-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,55 грн./долл., продажи – 8,64 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,50-8,58 грн./долл., по продаже – в пределах 8,60-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева также немного повысился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,54/12,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,46-12,615 грн./евро, по продаже – в пределах 12,67-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 17 сентября, повысился на 1,4% и составляет в среднем 0,2682 грн./рубль, продажи – на 0,6%, до 0,2828 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,70 грн., евро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,55/8,65 грн., евро – 12,50/12,75 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 18 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0065, к евро – 11,779163, к российскому рублю – 0,26347.