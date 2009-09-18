Межбанк: Торги по доллару открылись ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,5620/8,5965 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2812/0,2826 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,5755/12,6220 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,4688/1,4690 долл./евро (четверг - 1,4744/1,4746 долл./евро).

В четверг Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,52 грн./долл.