Из банка «Киев» выведена временная администрация и отменен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь банка «Киев» Артем ФИЛИПЕНКО.

«Постановлением правления Нацбанка №554 от 15 сентября т.г. из банка «Киев» с 18 сентября выводится временная администрация, отменяется мораторий и возобновляются полномочия общего собрания Наблюдательного совета и Правления банка», - сказал А.ФИЛИПЕНКО.

Напомним, в начале сентября банк "Киев" сформировал наблюдательный совет, который возглавил и.о. главы Министерства финансов Игорь Уманский.В НС также вошли заместители министра финансов Андрей Кравец и Валерий Алешин, директор департамента Минфина по вопросам участия государства в капитализации банков Теймур Багиров, директор департамента политики развития рынка финансовых услуг Минфина Владимир Коцюба, заместитель директора департамента Минфина по вопросам участия государства в капитализации банков Ярослав Матузка и Александр Дубровин (до весны 2009 года - замдиректора департамента управления рисками Государственного ипотечного учреждения).

Банк "Киев" (ранее - "Киевщина") основан в 1993 году. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке сроком на один год с 9 февраля 2009 года.

Кабинет министров Украины 10 июня т.г. принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков, в частности, банка «Киев». Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы рекапитализированных банков. Банк «Киев», в частности, получил в капитал 3,6 млрд. грн. При этом в капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2009 года по размеру общих активов (3,456 млрд грн) банк "Киев" занимал 44-е место среди 184 действовавших в стране банков.