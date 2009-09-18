Банки должны подавать до трех заявок на участие в аукционе

Ассоциация «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) предлагает Национальному банку Украины предоставить банкам возможность подавать до трех заявок с разными курсами на участие в аукционе с целью формирования объективного рыночного курса.

Об этом сказано в сообщении УКБС, размещенном на официальном сайте Ассоциации.

В частности, «Украинский кредитно-банковский союз» считает необходимым обеспечить одинаковый для всех коммерческих банков доступ к валютным аукционам и интервенциям НБУ и ограничить цели приобретения валюты на аукционах (в том числе исключить возможность приобретения таких средств для проведения валютно-обменных операций через кассы и обменные пункты банков).

УКБС, выступая за дальнейшее проведение Нацбанком интервенций на валютном рынке, считает целесообразным усилить контроль за целевым использованием банками средств, приобретенных на валютных аукционах НБУ, путем введения специального счета.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, Национальный банк Украины с 8 сентября переходит на новую систему осуществления интервенций – путем проведения аукционов. «В первую очередь будут удовлетворяться заявки по самой высокой цене», – сказал В.СТЕЛЬМАХ.