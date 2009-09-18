Бюджет-2010 поддержат 235 народных депутатов

В Блоке Юлии Тимошенко убеждены, что представленный правительством проект государственного бюджета на 2010 год будет поддержан большинством депутатов.

Об этом в эфире программы “По сути” на телеканале “Первый общественный” заявил представитель фракции БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, в БЮТ ожидают на поддержку фракций коалиции и части коммунистов: “Мы надеемся, что поддержит “Наша Украина” - это наши союзники по коалиции. Блок Литвина поддержит, и Владимир ЛИТВИН заявил, что в следующий год надо идти с бюджетом. Мы надеемся на конструктивную позицию части коммунистов. Ну и как всегда — 4-5 депутатов из Партии регионов также проголосуют за государственный бюджет. Мы надеемся, что минимум 235 голосов будет за этот бюджет”.

А.ПАВЛОВСКИЙ напомнил, что проект бюджета уже внесен на рассмотрение Верховной Рады. Он выразил надежду на конструктивное обсуждение проекта в бюджетном комитете, и позитивное рассмотрение документа и в первом, и во втором чтении”. Во время этих чтений замечания и дополнения от фракций должны быть учтены”, - отметил депутат.

Комментируя сценарии дальнейшего блокирования работы ВР Партией регионов и препятствование голосованию за бюджет, А.Павловский спрогнозировал появление соответствующего постановления Кабинета министров. “В случае продолжения “предвыборного маразма” существует Бюджетный кодекс, который говорит, что в этом случае (в случае непринятия в ВР - УНИАН) правительство имеет право принять постановление о выполнении плана бюджета на следующий год. Что будет и сделано” – сказал парламентарий.