Из банка «Киев» выведена временная администрация и отменен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Об этом УНИАН заявил пресс-секретарь банка «Киев» Артем ФИЛИПЕНКО.

«Постановлением правления Нацбанка №554 от 15 сентября т.г. из банка «Киев» с 18 сентября выводится временная администрация, отменяется мораторий и возобновляются полномочия общего собрания наблюдательного совета и правления банка», - сказал А.ФИЛИПЕНКО.

Как сообщал УНИАН. Национальный банк Украины постановлением от 9 февраля 2009 г. ввел временного администратора в АКБ “Киев”. Им был назначен Анатолий СТЕПАНЕНКО. В конце марта т.г. в банке «Киев» был назначен новый временный администратор – Виктор МИРОНЕНКО вместо А.СТЕПАНЕНКО.

Кабинет министров Украины 10 июня т.г. принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков, в частности, банка «Киев». Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы рекапитализированных банков. Банк «Киев», в частности, получил в капитал 3,6 млрд. грн. При этом в капитале банка «Киев» государству теперь принадлежит 99,93%.

Справка УНИАН. Активы банка «Киев» на 1 июля 2009 года составили 3,456 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – до 2,906 млрд. грн., обязательства – до 4,069 млрд. грн., уставный капитал – 2,25 млн. грн., собственный капитал – «минус» 612,623 млн. грн. Банк «Киев» закончил І полугодие 2009 года с убытком 1,2 млрд. грн. против 16,1 млн. грн. прибыли годом ранее.