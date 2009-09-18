BNP Paribas: евро может вскоре достичь 1,4866 долл.

Курс евро может достичь уровня 1,4866 долл. после того, как на этой неделе европейская валюта поднялась выше уровня декабря 2008 г. в 1,4720 долл., говорят эксперты BNP Paribas SA, основываясь на данных технического анализа, сообщает k2kapital..

Европейская валюта будет постепенно приближаться к своим сильнейшим позициям с сентября прошлого года против доллара, даже несмотря на то, что некоторые технические индикаторы свидетельствуют о ее "перекупленности", согласно данным команды аналитиков во главе с Хансом-Гюнтером Редекером (Hans-Guenter Redeker), главным валютным стратегом BNP Paribas в Лондоне. По их мнению, рост евро продолжится в течение следующих недель, но столкнется с долгосрочным уровнем сопротивления в $1,4865.