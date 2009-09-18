На межбанке курс гривни к доллару снизился на 3,2%

Курс гривни относительно доллара США на межбанковском рынке с начала месяца снизился на 3,2% - до 8,4147 грн./долл. США.

Об этом сказано в сообщении Национального банка Украины, обнародованном на официальном сайте регулятора.

«Было продлено проведение валютных аукционов по продаже иностранной валюты без ограничений цели ее покупки, на которых заявки уполномоченных банков удовлетворялись в соответствии со снижением предложенного в них курса. Общий объем проданной на проведенных аукционах валюты с начала сентября составлял 287,3 млн. долл. США», - сказано в сообщении НБУ.

С начала сентября на аукционах, на которых продавалась валюта по льготному курсу для поддержки платежей населения по банковским кредитам в инвалюте, было продано 159 млн. долл., почти 3 млн. швейцарских франков и 0,5 млн. евро. При этом удовлетворялись все должным образом оформленные и поданные заявки.

На наличном валютном рынке с начала сентября чистый спрос на иностранную валюту был ниже на 27% по сравнению с первой половиной августа. Курс гривни по продаже долларов США, после его стремительного укрепления в начале месяца, несколько снизился, в результате чего наличная гривня с начала месяца обесценилась на 2,5% (до 8,5363 грн./долл. США).

Официальный курс гривни к доллару США при этом снизился на 0,22% (до 8,0065 грн./долл. США), к евро – на 2,65% (до 11,7792 грн./евро), а относительно российского рубля – на 4,11% (до 2,6347 грн./10 рублей).