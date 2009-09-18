Курсы валют НБУ на 21 сентября

Курс гривни НБУ на 21 сентября к мировым валютам: 100 USD США – 800.6500 (на 18 сентября – 800.6500) 100 EUR – 1177.3558 (на 18 сентября – 1177.9163) 10 RUR – 2.6359 (на 18 сентября – 2.6347)Учетные курсы банковских металлов на 21 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 81185.91 (на 18 сентября – 81706.33) 961 XAG 10 Серебро – 1369.91 (на 18 сентября – 1391.53) 962 XPT 10 Платина – 106166.19 (на 18 сентября – 107527.30) 964 XPD 10 Палладий-24019.50 (на 18 сентября-23939.44)

Официальный курс гривни НБУ на 21 сентября к мировым валютам: 100 USD США – 800.6500 (на 18 сентября – 800.6500) 100 EUR – 1177.3558 (на 18 сентября – 1177.9163) 10 RUR – 2.6359 (на 18 сентября – 2.6347) Учетные курсы банковских металлов на 21 сентября за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 81185.91 (на 18 сентября – 81706.33) 961 XAG 10 Серебро – 1369.91 (на 18 сентября – 1391.53) 962 XPT 10 Платина – 106166.19 (на 18 сентября – 107527.30) 964 XPD 10 Палладий-24019.50 (на 18 сентября-23939.44)

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