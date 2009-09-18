ГЛАВНОЕ на 18 сентября (вечер)

Хроника дня

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Финансы

ВБ выделит Украине 400 млн. долл.

Совет директоров Всемирного банка вчера, 17 сентября, утвердил для Украины первый займ в размере 400 млн. долл. США в рамках Программы займа на реабилитацию финансового сектора.

Об этом сегодня журналистам сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Между сторонами был подписан договор о ссуде. В частности, Б.ДАНИЛИШИН отметил, что срок погашения ссуды составит до 30 лет, 5 лет – льготный период.

«Процентная ставка, которая равняется шестимесячной ставке Libor для валютной ссуды, плюс плавающая 0,17% для займа Международного банка реконструкции и развития по гибкой системе погашения до 30 лет. Это очень выгодный проект для нашей страны», - отметил министр. Погашение будет проводится равными частями.

Общая сумма поддержки ВБ финансового сектора Украины составит около 750 млн. долл. США, сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР. Вторая ссуда для украинского финансового сектора составит около 350 млн. долл. США, однако этот вопрос будет еще раз рассмотрен Советом директоров ВБ.

«Поддержка Всемирного банка является самой большой для Украины в течение 2008-2009 гг.», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Принятие бюджета-2010 усилит налоговое давление на бизнес

Принятие проекта закона «О Государственном бюджете на 2010 год» в редакции, предложенной Кабинетом Министров Украины, приведет к усилению налогового давления на средний и малый бизнес.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МЕСЯЦ.

По его словам, в законопроекте заложены нереальные макроэкономические показатели, заведомое невыполнение которых действующее правительство будет компенсировать за счет коррекции налоговой нагрузки на бизнес.

В частности, отметил А.МЕСЯЦ, «виртуальными» являются прогнозы правительства о курсе национальной валюты по отношению к доллару на уровне 7,5 долл., росте ВВП на уровне 3%, а также дефиците бюджета в 5%.

Политик, в частности, указал на невыполнимость прогноза роста ВВП на уровне 3% в 2010 году, поскольку уже сегодня рецессия украинской экономики находится в пределах 20%.

Также эксперт сомневается, что правительство в следующем году будет соблюдать заявленный уровень граничных заимствований в размере 30% от ВВП, или 349 млрд. грн., поскольку только за последние полгода уровень госдолга увеличился почти в 3 раза и вместо заявленных в прошлом году 7,5 млрд. долл. правительство в текущем году привлекло уже около 30 млрд. долл.

«Уже сегодня внешний долг фактически составляет 36% от ВВП, или 330 млрд. грн., и до конца года он будет увеличиваться», – отметил Я.МЕСЯЦ.

Указанные нереалистические показатели, по его мнению, приведут к сохранению тенденции сокращения количества субъектов хозяйствования в стране при отрицательной динамике с начала года на уровне 40%. Это, в свою очередь, будет способствовать росту безработицы и увеличению расходов госбюджета по статьям, связанным с социальными выплатами.

НБУ продал на спецаукционе 1,3 млн. швейцарских франков

Национальный банк Украины сегодня на специальном аукционе продал 1,301 млн. швейцарских франков по курсу 7,76 грн. за франк.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие шесть банков.

На целевом валютном аукционе продавалась валюта для удовлетворения потребностей клиентов банков – физлиц, а также физлиц – субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), что обусловлено необходимостью погашения ими валютных кредитов.

Общество

Профсоюзы создали рабочую группу для подготовки Генерального соглашения

Профсоюзы создали рабочую группу для разработки проекта Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями на 2010-2011 гг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины, такое решение было принято по результатам первого заседания новосозданного Национального совместного представительского органа профсоюзов и профсоюзных объединений.

В профсоюзах напоминают, что срок действия действующего Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами заканчивается в конце этого года. Настоящий документ содержит договоренности сторон социального диалога по основным социальным гарантиям для наемных работников.

Также на заседании была обсуждена социально-экономическая ситуация в Украине и перспективы развития профсоюзного движения. Были высказаны предложения относительно принятия Трудового кодекса Украины, закона «О социальном диалоге в Украине», изменений и дополнений к другим законам, регулирующими деятельность профсоюзов.

По словам председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава ЯКИБЧУКА, разработку Генерального соглашения следует синхронизировать с бюджетным процессом.

«Мы будем пытаться повлиять на социальные показатели бюджета и отразить их в Генеральном соглашении. В нынешнем проекте госбюджета занижен уровень прожиточного минимума до 681 гривни в месяц, хотя реальные потребности граждан – это 1500-2300 гривен, в зависимости от региона», – подчеркнул он.

В новосозданный совместный представительский орган на сегодня входят три профобъединения: Национальный форум профсоюзов Украины, Национальная конфедерация профсоюзов Украины и Конфедерация свободных профсоюзов Украины.

Транспорт

Кабмин снизит на 10% ж/д тарифы на перевозку дровяной древесины

Кабинет Министров Украины согласился с предложениями Госкомлесхоза относительно установления «Укрзализныцей» совместно с Министерством транспорта и связи, Министерством экономики и Министерством финансов льготных тарифов для лесохозяйственных предприятий на перевозку железнодорожным транспортом дровяной древесины для технологических нужд, крепежных лесоматериалов и дров со скидкой 10% от общих тарифов.

Текст соответствующего распоряжения №1091-р от 16 сентября 2009 года размещен на сайте правительства.

При этом Кабмин согласился с предложением Госкомлесхоза не повышать до 1 октября 2010 года ставки сборов, стоимость работ и услуг, связанных с перевозкой отмеченной лесопродукции.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5620/8,5965 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,5765/8,5885 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,5525/8,5685 грн./долл.

Об этом сообщает финансвоая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”.

В 10:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,76 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2812/0,2826 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2818/0,2826 грн./рубль. К закрытию цены упали – 0,2810/0,2820 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снова понизился и составил 30,2305 рублей за доллар (-0,0445).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4650/1,4745 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,5755/12,6220 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,5740/12,6010 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 12,5705/12,6070 грн./евро.