Сбербанк РФ надеется вернуть все долги за пять лет

Крупнейший в РФ банк - Сбербанк России - рассчитывает за два-три года продать большинство непрофильных активов и за пять лет вернуть все долги, сообщил журналистам в субботу глава банка Герман Греф, сообщает РИА Новости..

"В ближайшие два-три года мы надеемся продать подавляющее большинство непрофильных активов. Мы надеемся вернуть все долги на пятилетнем горизонте", - сказал Греф на инвестиционном форуме в Сочи.

Греф отметил, что Сбербанк выходит из кризиса огромной финансово-промышленной группой, что очень плохо для банка. "Мы получили активы по невозвращенным кредитам, в результате Сбербанк вынужден заниматься непрофильным бизнесом", - сказал Греф.

По его словам, часть этих активов Сбербанк продает сразу, а часть реструктурирует и дофинансирует, а затем будет продавать.

В том числе, по его словам, речь идет и о нефтегазовых активах. "С "Дулисьмой" (актив компании Urals Energy) еще не определились, но будем продавать. Сейчас ищем стратегического инвестора", - сказал глава Сбербанка.

Как ранее сообщалось, на баланс Сбербанка помимо нефтегазовых перешли крупные активы из таких секторов, как ритейл и девелопмент.

Сбербанк России также планирует в 2009 году закрыть в стране до 150 нерентабельных отделений, сказал журналистам в субботу его глава Герман Греф.

"В этот кризисный, переходный период мы закроем очень небольшое количество отделений - примерно 150 по всей стране за весь год... 150 - это максимум", - сообщил Греф на инвестиционном форуме в Сочи.

Он отметил, что в условиях кризиса более 1,5 тысячи отделений Сбербанка стали нерентабельными. Тем не менее, крупнейший банк, который выполняет, в том числе функцию поддержания социальной стабильности, вынужден эти отделения сохранять, поскольку в некоторых населенных пунктах нет других банков.

Более того, даже там, где Сбербанк сокращает отделения, населению будут предложены альтернативные возможности получения финансовых услуг. "В этих местах мы создаем мобильные пункты обслуживания населения", - сказал Греф.

Он подчеркнул, что, несмотря на увеличивающиеся издержки, Сбербанку в 2009 году удалось существенно сократить расходы. Так, по итогам 8 месяцев показатель отношения издержек к доходам составил 33%, ранее этот показатель достигал 54%.