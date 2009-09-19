МВФ продаст 400 т золота

Международный валютный фонд одобрил распродажу ограниченной части своего золотого запаса. Как передает ВВС, вырученные средства предполагается использовать преимущественно для создания дополнительных возможностей предоставления займов бедным странам.

В заявлении, выпущенном после заседания Исполнительного совета МВФ в Вашингтоне, говорится о том, что фонд продаст 403,3 т золота из своих запасов, но сделано это будет постепенно, чтобы не нарушать цены на мировом рынке.

Директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил, что продажа золота стабилизирует финансовое положение организации на долгосрочную перспективу.