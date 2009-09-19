Пинзеник: экономика может скатиться до уровня начала 90-х

Бывший министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК не исключает, что страна может скатиться до дефицитов начала 90-х годов прошлого века.

Об этом он заявил «Зеркалу недели» (№ 35 (763) от 19 - 25 сентября в 2009 г.), комментируя проект государственного бюджета на 2010 год, представленный Кабинетом министров.

По его словам, “страна скатывается до дефицитов начала 90-х годов”. “Если помните, 1992-й до сих пор был единственным годом, когда дефицит бюджета Украины измерялся двузначным числом», - напомнил бывший министр финансов. «Все когда-то заканчивается, - сказал он, - и нынешняя ситуация не может продолжаться вечно”.

Он отметил, что пока наблюдается выполнение доходов общего фонда бюджета на уровне 82%, однако ситуация ухудшается: доходов будет собрано не 184 млрд. грн., как должно было бы быть согласно бюджету-2009.

«Моя оценка – 161-162 млрд. грн., даже не 184. И уж никак не 218,9, как в бюджетном проекте-2010», - сказал В.ПИНЗЕНИК.