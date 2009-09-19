Россия притягивает инвестиции

Кризис сильно изменил мировой инвестиционный ландшафт - по итогам 2008 г. в пятерку лидеров по привлечению прямых инвестиций вошли Китай и Россия, сообщает Дело.

Мировой экономический кризис, начавшийся с развитых стран, перекроил инвестиционный ландшафт. В 2008 г. инвестиции упали на 14%, после пятилетнего периода роста, при этом доля стран с развивающейся и переходной экономикой увеличилась в глобальных потоках прямых иностранных инвестиций (ПИИ) до 43% в 2008 г., говорится в ежегодном докладе о мировых инвестициях 2009 г., подготовленном Конференцией ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Изменение в структуре притока капитала отчасти связано с большим сокращением притока ПИИ в развитые страны. Их доля в 2008 г. сократилась на 29%, до 962 млрд долл., по сравнению с уровнем предыдущего года. Развивающиеся и переходные экономики, напротив, увеличили привлечение ПИИ на 17% и нарастили свою долю в общем притоке до 43% (до 621 млрд долл.). Причем половина приходится на страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Наименее развитые страны в 2008 г. привлекли рекордную сумму прямых иноинвестиций - 33 млрд долл. Страны с переходной экономикой из Юго-Восточной Азии и СНГ поставили свой рекорд в 114 млрд долл.

Несмотря на это, Соединенные Штаты остаются крупнейшей страной-получателем прямых иностранных инвестиций (316 млрд долл.). Второе место за Францией (118 млрд долл.), четвертое - за Великобританией (97 млрд долл.). Китай и Россия также пополнили группу лидеров, получив 108 млрд долл. (и третье место) и 70 млрд долл. (пятое место) соответственно. Причем Россия обогнала в рейтинге Испанию, Гонконг, Бельгию и Австрию.

Вывод прямых иностранных инвестиций из развитых стран в 2008 г. сократился менее резко, чем приток инвестиций в них. Крупнейшим инвестором также остались США, в прошлом г. они инвестировали 312 млрд долл. (в 2007 г. инвестиции были на уровне 378 млрд долл.). Далее следуют Франция (более 20 млрд против 225 млрд годом ранее), Германия (156 млрд и 180 млрд соответственно), а Япония, с 74% увеличением ПИИ, вошла в число пяти ведущих стран инвестирования (128 млрд и 74 млрд соответственно). У России, как у инвестора, в рейтинге только 12 место с объемами 52 млрд долл. в 2008 г. (46 млрд годом ранее). В прошлом г. аналогичные цифры были и у Китая.

В целом, отток капитала из развивающихся стран продолжает расти, достигнув 293 млрд долл. в 2008 г.. Среди доноров процесса инвестирования среди этой группы стран лидерами являются Гонконг (Китай), Россия и Китай, который входит в число 20 крупнейших инвесторов в мире.

В целом инвестиционные перспективы для мирового сообщества на этот и следующий год довольно мрачные. Как указывается в ежегодном исследовании UNCTAD, посвященном мировым тенденциям в области инвестиций, приток ПИИ в этом г. упадет на 29,5% и составит всего 1,2 трлн долл. против 1,7 трлн долл. в 2008 г.. За первый квартал 2009 г. падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого г. уже составило 44%. Немногим лучше будет ситуация и в посткризисном 2010 г.. Эксперты UNCTAD прогнозируют рост ПИИ всего до 1,4 трлн долл Полегчает только в 2011 г., когда объемы не только выйдут на докризисный уровень, но и превысят их, достигнув 1,8 трлн долл.

Исторический максимум прямых иностранных инвестиций был достигнут в 2007 г., когда был общий объем в 2 трлн долл.

Как отмечается в отчете, сократившиеся корпоративные прибыли, а также обрушение мировых фондовых рынков значительно сократили и размер, и перспективы международных слияний и поглощений - основного вида прямых иностранных инвестиций не только в развитых, но и развивающихся странах.

При расчете прямых иностранных инвестиций учитываются также инвестиции иностранных граждан, вкладывающих деньги в предприятия в других странах, а также в совместные предприятия, работающие одновременно и на родине инвестора, и за рубежом.