Lloyds примет участие в защите активов Британии
14:43, 19 сентября 2009Финансы
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Ведутся переговоры
Банковская группа Lloyds, скорее всего, будет участвовать в программе британского правительства по защите активов. Об этом сообщает k2kapital cо ссылкой на Financial Times..
Кредитор может также начать поиски частного капитала, пишет издание со ссылкой на переговоры между банком и правительства.
В пятницу банк заявил, что находится в переговорах с правительством об изменениях условий, по которым он войдет в Программу защиты активов, в том числе возможны альтернативы программе.
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