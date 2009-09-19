Lloyds примет участие в защите активов Британии

Банковская группа Lloyds, скорее всего, будет участвовать в программе британского правительства по защите активов. Об этом сообщает k2kapital cо ссылкой на Financial Times..

Кредитор может также начать поиски частного капитала, пишет издание со ссылкой на переговоры между банком и правительства.

В пятницу банк заявил, что находится в переговорах с правительством об изменениях условий, по которым он войдет в Программу защиты активов, в том числе возможны альтернативы программе.