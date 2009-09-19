ГЛАВНОЕ на 19 сентября

Хроника дня

* * *

Общество

Янукович: ПР не даст коалиции “забыть" о соцстандартах

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ предупредил, что следующей пленарной неделе возглавляемая им фракция в Верховной Раде не даст коалиционному большинству в парламенте забыть о необходимости повышения минимальных зарплат и пенсий для самых бедных украинцев.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в Николаеве, где находится с рабочей поездкой, отвечая на вопрос журналистов о целях и задачах фракции ПР в ВР на следующую пленарную неделю.

В.ЯНУКОВИЧ в который раз заявил, что правительство и коалиция так и не собираются по требованию Партии регионов повышать минимальные социальные стандарты жизни граждан.

В связи с чем В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в последнее время “под воздействием оранжевых вождей стали отступать те, кто все время говорит, что они заботятся об украинском народе». «Если речь будет идти о том, чтобы в этом году забыть этот вопрос, мы этого не допустим», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Политик также отметил, что будет требовать от правительства отчет о выполнении бюджета за первое полугодие 2009 года и подготовленные изменения в госбюджет на второе полугодие с точки зрения выполнения государственных обязательств в социальной сфере.

В.ЯНУКОВИЧ также сказал, если проект бюджета 2010 года все-таки будет рассматриваться в ВР, то фракция ПР будет обращать особое внимание на то, чтобы в нем был предусмотрен надлежащий уровень социальной защиты украинских граждан.

Платини: Евро-2012 будет в Украине и Польше

Президент UEFA Мишель ПЛАТИНИ не сомневается, что Евро-2012 состоится, как раньше и планировалось, в Украине и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил итальянской La Gazzetta dello Sport.

«Нет никаких альтернативных планов», - подчеркнул он.

М.ПЛАТИНИ отметил, что единственным вопросам на сегодня остается то, сколько городов Украины смогут исправить недостатки в подготовке до декабря этого года, чтобы принимать матчи Чемпионата.

«Остается выяснить, представит ли Украина два или четыре города», - сказал он.

Промышленность

Семенюк-Самсоненко: 29 сентября приватизация ОПЗ не состоится

Экс-председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО убеждена, что 29 сентября приватизация Одесского припортового завода не состоится.

Об этом она заявила в эфире “Пятого канала”.

По ее словам, Президент действует в рамках закона, и, до принятия программы приватизации, имеет право останавливать приватизацию ОПЗ.

Черкасский «Азот» будет участвовать в приватизации ОПЗ

Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, президент и владелец группы DCH, по-прежнему планирует участвовать в приватизации Одесского припортового завода.

Об этом сегодня заявил президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 А.ЯРОСЛАВСКИЙ, комментируя журналистам свою позицию относительно участия черкасского ОАО «Азот» (входит в состав DCH) в приватизации ОАО «Одесский припортовый завод».

«Меня по-прежнему интересует этот актив, и я планирую участвовать в его приватизации» - заявил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Он выразил надежду, что экономическая жизнь страны будет деполитизирована, и это, по его мнению, даст возможность полноценно и эффективно работать частному бизнесу.

«Приватизация ОПЗ - важное и нужное дело для нашей страны, которая все еще достраивает рыночную экономику. В отличие от государства, частный бизнес может навести порядок на таких объектах и обеспечить их эффективную работу. К сожалению, до последнего времени вокруг ОПЗ было слишком много политики и бюрократизма», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

При этом он усматривает в деятельности госвласти признаки того, что устранение политического фактора действительно возможно, несмотря на все противоречия и препятствия.

«Я вижу желание власти обеспечить действительно конкурентные и прозрачные условия привлечения инвесторов. Надеюсь, что в ближайшее время фактор политики уйдет окончательно, и приватизационный процесс продолжится в нормальном режиме», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.