Бюджет-2010 может быть принят по договоренности двух «мегафракций»

Государственный бюджет на 2010 год может быть принят в Верховной Раде по договоренности двух «мегафракций»

Об этом заявила глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

«Уже есть такая информация, что, возможно, по договоренности двух мегафракций бюджет будет принят. Он выгодный тем двум фракциям, которые давно сотрудничают и демонстрируют в таких вопросах общую позицию», - сказала она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что претензии Президента к правительственному проекту Госбюджета-2010 заключаются в том, что этот бюджет «составлен на непонятной макроэкономической базе».

«Все мы помним, что сначала принимается в Верховной Раде отчет о выполнении бюджета текущего года. Там выступает и глава Нацбанка, который сообщает о решении на следующий год и по денежно-кредитной политике. Есть выступление и счетной палаты», - напомнила руководитель Секретариата.

«Всего этого нет, бюджетной резолюции нет, абсолютно непонятно, на каких макропоказателях бюджет формируется и презентуется», - подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Даже такая история была странная, когда в Кабмине бюджет утверждался за закрытыми дверями, без участия уполномоченного по работе в правительстве со стороны Секретариата Президента», - заметила она.

«Не только Президент, но и многие экономисты говорят, что этот бюджет популистский, это бюджет обещаний, что он повторяет все проблемы 2009 года, что это бюджет не развивает экономику, а консервирует проблемы, которые есть», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Глава Секретариата также отметила, что «это бюджет огромных заимствований».

«Президент уже написал листа премьеру на этот счет и внес не один раз свои предложения по формировании бюджета», - прибавила В.УЛЬЯНЧЕНКО.