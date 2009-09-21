МВФ ожидает восстановления мировой экономики в 2010 году

Мировая экономика должна оправиться от спада в первой половине 2010 г. С таким мнением выступил глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан (Dominique Strauss-Kahn), отметив при этом, что потребуется время для того, чтобы снизить уровни безработицы, сообщает k2kapital..

По мнению Стросс-Кана, восстановление могло бы произойти еще скорее, поскольку прогнозы и макроэкономические данные благоприятны, передает Reuters.

Глава МВФ отметил, что необходимо иметь ввиду, что мировая экономика сможет полностью восстановиться только тогда, когда снизится безработица, а на это потребуется больше времени. Так, по прогнозам МВФ, уровень безработицы будет расти еще в течение следующего года.

Стросс-Кан в случившемся кризисе обвиняет отсутствие более строгого мониторинга финансовых рынков.