G20 займется спасением доллара?

США могут призвать лидеров стран G20 обсудить вопрос сворачивания антикризисных программ, которые за последний год чрезмерно ослабили доллар, сообщает Дело.

Министры финансов и главы центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) приняли решение продолжать масштабную финансовую помощь банкам и реальному сектору, чтобы поддержать начавшееся восстановление мировой экономики. Однако принципы предоставления помощи были скорректированы, теперь основное условие — поддержание ценовой и бюджетной стабильности.

Наибольшее внимание инфляционным рискам уделяют в ЕС. Министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк заявил, что власти развитых стран должны начать обсуждение методов устранения огромной ликвидности с финансовых рынков до того, как она подстегнет инфляцию. А председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише сообщил, что его ведомство пока не планирует прекращать программы финансовой помощи, но готовится к тому, чтобы начать этот процесс. "Как только меры по кредитной поддержке экономики поставят под угрозу ценовую стабильность, мы немедленно начнем сворачивать их", — пообещал он. Цель ЕЦБ — поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне чуть ниже 2%. Пока в еврозоне фиксируется дефляция. Но цены понемногу начали расти — в августе дефляция уменьшилась до 0,2% по сравнению с 0,7% в июле (в годовом выражении).

Значительная часть помощи, которую ЕЦБ выделил банкам, была предоставлена в виде займов. По мере того, как кредитные учреждения будут возвращать эти кредиты, объем помощи также начнет автоматически уменьшаться. А если будет необходимо, то инструменты ЕЦБ позволят быстро поглотить избыточную ликвидность, подчеркнул Жан-Клод Трише.

Власти США и Великобритании считают, что экономика пока еще недостаточно окрепла. "Мы прошли очень длинный путь, но я думаю, что мы должны быть реалистами, впереди у нас все еще долгая дорога", — сказал министр финансов США Тимоти Гайтнер. "Риски все еще остаются высокими. Было бы серьезной ошибкой начинать сейчас сворачивание чрезвычайных мер", — поддержал его премьер Великобритании Гордон Браун. Среди приоритетов администрации США реформа банковского регулирования. Власти США инициируют ужесточение требований к капиталу банков — таким образом, чтобы гарантировать не только платежеспособность отдельных финансовых учреждений, но и устойчивость всей банковской системы.

Однако мнение о необходимости продолжать неограниченные денежные вливания в экономику разделяют не все в США. Признаки обеспокоенности инфляционными рисками демонстрирует Федеральная резервная система. 2 сентября ФРС дала понять, что готовит инвесторов к прекращению некоторых программ выкупа ценных бумаг. А высокопоставленный сотрудник ФРС президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс предупредил, что регулятор готов к решительным мерам для поддержания ценовой стабильности. "Когда состояние экономики улучшится и мы увидим растущее инфляционное давление, ФРС будет действовать агрессивно", — заявил он. Пока США переживают дефляцию — в июле потребительские цены снизились на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. Хотя дефляция больше не углубляется: в июле цены в США не изменились, а в мае и июне росли — на 1% и 0,7% соответственно.

Для борьбы с кризисом США осуществляли более активную финансовую экспансию, чем ЕС. С июля 2008 г. по июль 2009 г. денежная масса евро (агрегат М1) увеличилась на 12,9% — до 4,34 трлн евро. За тот же период долларовая масса (М1) выросла на 17,4% — с 1,409 трлн долл. до 1,655 трлн. Финансирование огромного бюджетного дефицита (1,58 трлн долл., или 11% ВВП) осуществлятся в США за счет заимствований у частного сектора и у других государств, но в будущем бюджету может потребоваться помощь ФРС.

Сейчас неофициальная цель властей США — поддержание инфляции на уровне не более 2% в год. Однако, согласно опросу Национальной экономической ассоциации США (NABE), в ближайшие годы целевая планка будет поднята до 3%. По мнению некоторых экономистов, в ближайшие годы инфляция в США может повыситься до уровня 1970-х годов: средний годовой уровень инфляции в 1970–1979 годах достигал 7,9%.

Напомним, по словам Гайтнера, США вплотную приступают к сворачиванию мер по стимулированию экономики. Однако преждевременный отказ от антикризисных мер может пагубно сказаться на состоянии восстанавливающейся американской экономики.