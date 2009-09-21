ПР: парламенту надо заслушать отчет правительства
12:02, 21 сентября 2009Финансы
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О выполнении бюджета-2009
Фракция Партии регионов требует заслушать в парламенте отчет министра экономики и исполняющего обязанности министра финансов Украины о выполнении Государственного бюджета на текущий год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ на заседании Согласительного совета лидеров фракций и комитетов Верховной Рады.
Он также добавил, что ВР также должна заслушать и информацию Счетной палаты.
А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что особый акцент в этих отчетах должен быть сделан на том, как использованы средства Международного валютного фонда.
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