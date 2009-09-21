RBS готовит допэмиссию

Британский банк Royal Bank of Scotland (RBS) рассматривает возможность проведения дополнительной эмиссии акций на 3-4 млрд. фунтов стерлингов, чтобы расплатиться с государством и сократить долю акций, которую банк должен будет передать государству за участие в правительственной программе по страхованию токсичных активов, сообщает k2kapital со ссылкой на газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания утверждают, что планы банка находятся еще на стадии обсуждения, глава RBS Стивен Хестер (Stephen Hester) ведет соответствующие переговоры с акционерами.

За счет допэмиссии RBS рассчитывает предотвратить наращивание доли государства в капитале банка. Сейчас правительство Великобритании является держателем 70% акций RBS, однако его доля должна вырасти до 85%. Согласно условиям участия банка в правительственной программе по страхованию токсичных активов (в ней участвуют плохие долги RBS стоимостью 325 млрд. фунтов стерлингов, власти Великобритании получат дополнительно пакет акций категории В без права голоса на сумму 19 млрд. фунтов.