Межбанк: курс доллара к 12:00 – 8,51/8,53 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,5430/8,5850, к 12:00 цены упали – 8,5110/8,5340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками – 0,2807/25, к 12:00 цены снизились - 0,2797/0,2809. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 30,3740 (+0,1435).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4656/58, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,5175/12,5660, к 12:00 цены ушли вниз 12,4740/12,5065.