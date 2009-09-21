Курс доллара в комбанках – 8,52/8,61 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,52 грн./долл., продают – по 8,61 грн./долл., курс немного повысился по сравнению с 20 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,57 грн./долл., по продаже – в пределах 8,555-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,6%, по сравнению с 20 сентября, и составляет 12,45 грн./евро, продажи – почти не изменился и составил 12,69 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,56-12,84 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 20 сентября, понизился на 1% и составил сегодня 0,2672 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5% – 0,2820 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,279 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,51 грн./долл., что на 0,6% дешевле, чем вчера, продажи – 8,60 грн./долл., курс продажи почти не изменился.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,54 грн./долл., по продаже – в пределах 8,555-8,65 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,1% со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,46 грн./евро, продажи – на 0,2% - до 12,65 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,525 грн./евро, по продаже – в пределах 12,56-12,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 20 сентября, понизился на 1,7% и составляет в среднем 0,2654 грн./рубль, продажи – повысился на 0,9%, до 0,2824 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,2785 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,70 грн., евро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,60 грн., евро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 21 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0065, к евро – 11,773558, к российскому рублю – 0,26359.