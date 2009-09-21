В «Родовид Банке» возобновят мораторий на депозиты

На время решения вопроса о переводе вкладов «Укрпромбанка» в «Родовид Банке» возобновляется мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на один месяц.

Об этом сообщает «Зеркало недели» (№35 (763)19-25 сентября 2009 г.) со ссылкой на директора департамента банковского надзора Национального банка Украины Василия ПАСЕЧНИКА.

По его словам, мораторий будет возобновлен во избежание конфликтов при передаче дел вкладчиков в «Родовид Банк», подобных тому, который произошел в банке «Киев».

В то же время, окончательное решение о том, какой из банков станет санатором «Укрпромбанка» - «Родовид Банк» или «Ощадбанк», - чиновники Минфина и НБУ должны принять на заседании в пятницу, отметил временный администратор «Родовид Банка» Сергей ЩЕРБИНА.

«Скорее всего, мы станем банком, в который будет переведена часть обязательств «Укрпромбанка» перед вкладчиками», — сказал С.ЩЕРБИНА. По его словам, размер вкладов, переводимых в «Родовид Банк», будет определяться объемом «живых» активов. «Скорее всего, это будут отделения банка – около 100 штук», - уточнил он.

При этом С.ЩЕРБИНА подтвердил информацию «ЗН» о том, что обеспечивать передачу отделений «Укрпромбанка» перед его ликвидацией «Родовид Банку» будет экс-зам.председателя правления «Родовид Банка» Андрей КИРИЕНКО. Последнего, по сведениям «ЗН», совладельцу «Родовид Банка» Денису ГОРБУНЕНКО удалось лоббировать как своего бывшего зам.председателя в качестве кандидата на должность временного администратора «Родовид Банка» при поддержке замминистра топлива и энергетики Игоря КИРЮШИНА.

Напомним, что государство может передать из «Укрпромбанка» в «Родовид Банк» только те депозиты, которые по сумме не превышают гарантированную ФГВФЛ сумму в 150 тыс. грн. Вклады свыше этой суммы останутся в «Укрпромбанке» и будут возвращаться в процессе его ликвидации. При этом банкиры утверждают, что без рекапитализации со стороны государства большая часть вкладов будет утеряна.

«Ликвидация такого банка, как «Укрпромбанк» или «Надра», - отличная возможность для заработка денег. С учетом чрезвычайно низкого качества портфеля на «разруливании» кредитной задолженности и установлении очередности выплат по депозитам можно очень хорошо заработать», - подчеркнул в комментарии «ЗН» один из авторитетных банкиров.

Отмечается также, что резервы «Укрпромбанка» под возможные невозвраты кредитов на 1 августа составили 40% кредитного портфеля, а общая доля негативно классифицируемых кредитов - 80% портфеля, у банка «Надра» - 10% и 37%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, в конце августа правительство направило Национальному банку Украины письмо, в котором предлагало рассмотреть вопрос о замене администраторов банков «Надра» и «Укрпромбанка». Такое требование премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обусловила тем, что временные администраторы указанных банков не провели реструктуризацию внешней задолженности данных кредитно-финансовых учреждений, что является препятствием для их докапитализации при участии государства.

По данным НБУ, необходимый объем докапитализации «Укрпромбанка» по состоянию на 20 июля 2009 года составляет 8,9 млрд. грн.

Министерство финансов и НБУ согласовали механизм передачи активов и пассивов физических лиц – вкладчиков «Укрпромбанка» в другие государственные банки.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что механизм был согласован на встрече специалистов Минфина и Нацбанка 8 сентября.

Справка УНИАН. ООО «Укрпромбанк» зарегистрировано в 1989 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 9,47 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 12,982 млрд. грн., обязательства – 12,147 млрд. грн., уставный капитал - 836 тыс. грн., собственный капитал – « минус » 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком 4,603 млрд. грн., в 2008 году – с прибылью 17,912 млн. грн.

С 20 января 2009 года в «Укрпромбанке» была введена временная администрация НБУ. Временным администратором на сегодня является служащий Нацбанка Константин РАЕВСКИЙ.