Украина принимает участие в заседании Комитета Совета Европы

Делегация Украины, которую возглавляет представитель Государственного комитета финансового мониторинга Украины, принимает участие в 30-ом пленарном заседании Специального экспертного комитета Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Как сообщили УНИАН в Госкомфинмониторинге, пленарное заседание MONEYVAL будет проходить в Страсбурге (Франция) в период с 21 по 25 сентября текущего года.

На заседании планируется заслушать отчет FATF о влиянии глобального экономического кризиса на сферу противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Кроме того, предусматривается заслушать информацию, касающуюся инициатив по делу борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма международных учреждений, в частности: МВФ, Всемирного банка, Комитета ООН по вопросам борьбы с терроризмом, ЕБРР, Оффшорной группы банковских наблюдателей, ОБСЕ, Эгмонтской группы и Евразийской группы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Также повесткой дня заседания планируется обсуждение отчета о взаимной оценке Армении и вопроса, касающегося прогресса в борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма таких стран, как Россия, Румыния, Израиль, Словакия и Македония.

***MONEYVAL создан Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году и является одной из трех международных организаций, которые борются с отмыванием «грязных» денег. Основная цель деятельности - проведение экспертной оценки эффективности противодействия легализации преступных доходов в странах, которые являются членами Совета Европы.

Украина является членом MONEYVAL и постоянно принимает участие в его заседаниях.

FATF - межгосударственный орган, который разрабатывает политику борьбы с легализацией средств, приобретенных преступным путем, и способствует ее выполнению на национальном и международном уровне.