После 4 октября не должно быть банков в форме ЗАО и ООО

Национальный банк Украины в своем письме от 15 сентября 2009 года N 54-012/1647 разъяснил, что после 4 октября т.г. в Украине не должно быть банков в форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

Напомним, согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», банки, созданные в форме ЗАО или ООО, обязаны до 4 октября 2009 г реорганизоваться в ОАО или кооперативные банки.

Кроме того, с 29 апреля т.г. вступил в силу Закон Украины «Об акционерных обществах», который предусматривает существование в Украине акционерных обществ двух типов – частных и публичных. В документе предусмотрено, что до 29 апреля 2011 года все акционерные общества (в том числе, банки) должны привести уставы в соответствие с нормами данного закона, то есть провести реорганизацию в частные или публичные акционерные общества.

В своем письме Нацбанк, ссылаясь на соответствующий циркуляр Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, объяснил, что те банки, общими собраниями которых еще до 29 апреля 2009 года принято решение о реорганизации в ОАО, обязаны получить этот статус до 4 октября 2009 года и статус публичных акционерных обществ до 29 апреля 2011 года. Если акционеры приняли решение реорганизовать банк из ЗАО или ООО сразу в публичное акционерное общество, то они обязаны завершить этот процесс до 4 октября 2010 года.

При этом НБУ в письме не указывает санкции, которые будет применять к банкам, не выполнившим эти нормы законодательства в срок.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 сентября 2009 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 184 банка, в том числе: 162 банка - акционерные общества (из них: 110 банков - ОАО, 14 банков - ЗАО, 37 банков - публичные, 1 банк – частный). 22 украинских банка являются обществами с ограниченной ответственностью.