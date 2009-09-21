НБУ продлил мораторий в «Родовид Банке»
На требования кредиторов
Национальный банк Украины (НБУ) продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк».
Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Согласно сообщению, мораторий продлен постановлением НБУ №551 от 15 сентября т.г. и будет действовать до 16 октября 2009 года.
В сообщении отмечается, что мораторий не коснется банковских депозитов, а также обязательств по переводу денег в рамках лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с Национальным банком.
Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.
Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,73 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства – 8,942 млрд. грн., уставный капитал – 783 тыс. грн., собственный капитал – «минус» 211,802 млн. грн.
По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль «Родовид Банка» составила 1,529 млн. грн.
«Родовид Банк» закончил І полугодие с убытком 1,51 млрд. грн. против 54,9 млн. грн. прибыли годом ранее.
По данным банка, на 1 апреля 2009 года основным его акционером являлось ООО «РБ Капитал-Групп», которое владело 76,7798% акций.
В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 штук) акций банка.
Нацбанк с 16 марта т.г. ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен на шесть месяцев – с 16 марта по 15 сентября 2009 года.