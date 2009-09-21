Эксперт: сегодня наблюдалась ревальвация гривни

Сегодня на межбанковском валютном рынке наблюдалась ревальвация гривни, отметил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он сообщил, что в понедельник, 21 сентября, гривня подорожала на 0,7% по отношению к доллару. Экономист подчеркнул, что Национальный банк Украины сегодня не выходил на торги. К тому же центробанк не разослал коммерческим банкам письмо о валютной интервенции во вторник, добавил он. Это означает, что завтра НБУ также не будет выходить на рынок, объяснил А.БЛИНОВ.

По прогнозам экономиста, Нацбанк вернется на рынок, когда девальвационное давление на гривню возобновится. В то же время НБУ не отказывается от проведения целевых валютных аукционов для заемщиков-физлиц, отметил А.БЛИНОВ. На эти среду и пятницу назначены целевые аукционе по доллару и евро соответственно, напомнил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,5430/8,5850, к 12:00 цены упали - 8,5110/8,5340. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего минимума - 8,4925/8,5055 грн./долл.