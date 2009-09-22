МВФ выделит Румынии транш в размере 1,854 млрд евро

Совет директоров Международного валютного фонда /МВФ/ завершил в понедельник, 21 сентября, первый обзор выполнения антикризисной программы сотрудничества с Румынией. Как сообщает ИТАР-ТАСС, это открывает Бухаресту доступ к траншу в размере 1,854 млрд евро, т.е. 2,727 млрд долл.

Общая сумма средств, выделенных Румынии в рамках стабилизационной программы, достигает в итоге примерно 6,570 млрд евро, т.е. 9,665 млрд долл.

В сообщении на эту тему Фонд отмечает, что решение о завершении первого обзора принято в порядке исключения, поскольку Румыния не выполнила одно из программных обязательств, касающееся размеров внутренней задолженности. Несмотря на это, руководство МВФ в целом высоко оценило антикризисную политику румынских властей.