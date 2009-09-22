АБР: Китай - лидер экономического роста в Азии

Китай на фоне застоя потребительского рынка в США и в ЕС становится главным локомотивом экономического роста в Азии, который ожидается в 2009 г. на уровне 3,9%. Такой прогноз сделан в опубликованном сегодня докладе базирующегося в Маниле Азиатского банка развития /АБР/.

Он считает, что страны региона оказались более устойчивыми к ударам кризиса, чем ожидалось, и поэтому повысил прежнюю оценку роста валового внутреннего продукта /ВВП/ этого района в 3,4%. АБР улучшил также свой прогноз на 2010 г - с 6% до 6,4%. В понятие "Азия" он включает обширный регион - от Закавказья до бассейна Тихого океана, за исключением России и Японии.

По оценкам экспертов банка, ВВП Китая в текущем году увеличится на 8,2%, а не на 7%, как они считали ранее. В 2010 г. в КНР прогнозируют рост на 8,9%.

Мощно будет развиваться и Индия - на 6 проц в нынешнем году и на 7 в будущем. Ранее эти прогнозы составляли соответственно 5% и 6,5%.

Тем не менее, нынешний прогноз роста ВВП для Азии будет самым низким с 1998 г. По мнению банка, восстановление региональной экономики носит пока нестабильный характер и требует продолжения стимулирующих мер со стороны правительств, передает ПРАЙМ-ТАСС.