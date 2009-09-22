Браун: Доля развивающихся стран в МФИ должна быть увеличена

Представительство развивающихся стран в международных финансовых институтах (МФИ), таких как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ), должно быть и будет увеличено, заявил на встрече с иностранными журналистами в преддверии саммита "большой двадцатки" (G20) премьер-министр Великобритании Гордон Браун, сообщает РИА Новости..

На предстоящем в Питтсбурге 24-25 сентября саммите G20 Браун в качестве лидера страны-председателя "двадцатки" намерен выступить с ключевым докладом о приоритетах этой организации.

"В моем докладе и в обсуждениях на саммите G20 будет подчеркнуто, что реформа международных финансовых институтов является абсолютно необходимой", - указал британский премьер.

Он добавил, что мировые политические лидеры будут осуществлять дальнейшие шаги по стабилизации глобальной экономики в тесной координации с реформированными МФИ, включая МВФ, ВБ и Совет по финансовой стабильности.

"Представительство развивающихся стран в этих институтах будет и должно быть увеличено", - заявил Браун.

В ходе состоявшейся в начале сентября в Лондоне встречи финансовой "двадцатки" министры финансов стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) призвали перераспределить квоты от развитых стран к развивающимся в МВФ на 7%, во Всемирном банке - на 6%, чтобы достичь равноправного распределения голосов между развитыми и развивающимися странами.

Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан по итогам лондонской встречи подтвердил, что процесс пересмотра квот будет завершен в январе 2011 года, как и планировалось, однако отказался назвать конкретные параметры этого пересмотра.

В финальном коммюнике финансовой "двадцатки" было зафиксировано компромиссное намерение "существенно повысить представительство стран с быстро развивающимися рынками и развивающихся стран, включая беднейшие, с целью отобразить изменения в мировой экономике".