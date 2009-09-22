Браун: Все страны G20 принимают участие в дискуссиях

Все страны "большой двадцатки" (G20) принимают участие в дискуссиях о судьбах мировой экономики на равноправной основе, заверил премьер-министр Великобритании Гордон Браун на брифинге для иностранных журналистов в преддверии предстоящего саммита лидеров G20, сообщает РИА Новости..

В мировой прессе неоднократно муссировалась информация о якобы существующих "первом" и "втором" эшелонах стран "двадцатки", а также о том, что основные решения в организации принимаются под влиянием США и ключевых стран Евросоюза.

"Я весьма уверен в том, что все страны-участницы чувствуют, что к их участию относятся серьезно", - указал Браун, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его мнению, "каждая страна ощущает себя частью организации, ставшей в последние месяцы основной площадкой по борьбе с кризисом".

"У меня была замечательная встреча по экономическим вопросам с президентом (России Дмитрием) Медведевым. Со стороны Евросоюза такие страны, как Нидерланды, Испания, Германия, Франция, Британия, Италия вовлечены в качестве участников под эгидой шведского председательства в ЕС. У нас есть представительство Африки, а также заметное представительство со стороны стран Азии, Латинской Америки и Северной Америки", - рассказал британский премьер.

Он также приветствовал переход в будущем году председательства в "двадцатке" от Великобритании к Южной Корее.

Браун напомнил, что в бытность "двадцатки" площадкой для встреч министров финансов хорошие результаты были достигнуты во время председательства Германии, Китая, Бразилии.

"Теперь, когда встречи стали проходить на уровне лидеров, имеет смысл продолжать практику ежегодной смены председателя", - указал британский премьер.

"Большая двадцатка" (известная также как "Группа двадцати", или G20) была образована в 1999 году и первоначально проводила свои заседания на уровне министров финансов.

Первый саммит лидеров G20 состоялся в ноябре 2008 года в Вашингтоне, второй - в апреле этого года в Лондоне, встреча в Питтсбурге 24-25 сентября станет третьим саммитом лидеров в истории организации.

В состав "двадцатки" входят 19 стран - Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония - и Европейский Союз, представленный страной-председателем и главой Европейского центрального банка.

На эти страны приходится 90% мирового ВВП, 80% мировой торговли и три четверти населения земного шара.

В саммитах лидеров G20 принимают участие руководители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Совета по финансовой стабильности, а также Африканского Союза.