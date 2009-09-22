НБУ вводит в обращение юбилейную монету "Іван Котляревський"

Национальный банк Украины, продолжая серию “Видатні особистості України”, с 22 сентября вводит в обращение юбилейную монету "Іван Котляревський" номиналом 5 грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, монета посвящена Ивану Котляревскому (1769 – 1838) – выдающемуся украинскому писателю, общественному деятелю, первому классику новой украинской литературы, автору известных произведений – поэмы “Энеида”, пьесы “Наталка Полтавка” и водевилю “Москаль-чарівник”.

Монета изготовлена из серебра, качество – “пруф”, масса – 15,55 г, диаметр – 33 мм, тираж – 5 тыс. штук. Гурт монеты - гладкий с углубленной надписью обозначения металла, его пробы – Ag 925.

На аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины, полукругом надписи – НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (вверху), П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ (внизу) и стилизованная композиция – Эней, лодка, фрагмент троянской колонны и шлем, под которой – год чеканки монеты, 2009.

На реверсе монеты изображен портрет Ивана Котляревского, справа и слева от которого – строки из стихотворения Т.Шевченко “На вічну пам’ять Котляревському”: “...Поки сонце з неба сяє, Тебе не забудуть!..“; полукругом размещены надписи: вверху – ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, внизу – годы жизни 1769 – 1838.

Автор эскизов и моделей - Святослав ИВАНЕНКО.