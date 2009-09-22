Курс доллара в комбанках незначительно понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,48 грн./долл., продают – по 8,57 грн./долл., курс понизился на 0,2% по сравнению с 21 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,37-8,55 грн./долл., по продаже – в пределах 8,53-8,65 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках почти не изменился, по сравнению с 21 сентября, и составляет 12,43/12,66 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,28-12,56 грн./евро, по продаже – в пределах 12,55-12,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 21 сентября, понизился на 1% и составил сегодня 0,2648 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2817 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,275-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки/продажи доллара в банках Киева составляет 8,48 грн./долл., продажи – 8,56 грн./долл., курс немного понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,40-8,52 грн./долл., по продаже – в пределах 8,525-8,65 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно изменился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,47/12,65 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,55 грн./евро, по продаже – в пределах 12,579-12,75 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 21 сентября, понизился на 1,7% и составляет в среднем 0,2614 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2823 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,205-0,278 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,65 грн., евро – 12,35/12,75 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,60 грн., евро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,45/8,60 грн., евро – 12,30/12,65 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 22 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0068, к евро – 11,736367, к российскому рублю – 0,26363.