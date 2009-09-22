Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в бюджет-2009

Российское правительство внесло в Госдуму РФ законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011гг.", сообщает k2kapital..

Данный законопроект был разработан в целях финансового обеспечения расходных обязательств РФ, которые появились в текущем финансовом году. Кроме того, он должен позволить осуществить дополнительную капитализация банковских кредитных организаций. Предполагается, что реализация законопроекта позволит увеличить расходы федерального бюджета в текущем году и профинансировать ряд приоритетных направлений за счет ожидаемой экономии бюджетных ассигнований.

Законопроектом предлагает утвердить расходы федерального бюджета на 2009 года в сумме 9 трлн. 845 млрд. 217,6 млн руб. (24,2% ВВП). Эта на 152 млрд. 998,2 млн. руб. (или 0,4% ВВП) больше показателя, утвержденного законом о бюджете на 2009 года. Увеличение расходов будет произведено за счет аналогичного увеличения объема дефицита федерального бюджета – до 3 трлн. 131 млрд. 396,6 млн. руб. (или 7,7% ВВП).

Отметим, что изменение общей суммы расходов федерального бюджета связано с учетом в законопроекте, в соответствии с федеральным законом "Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков", планируемых операций по дополнительной капитализации банковского сектора посредством обмена облигаций федерального займа в сумме до 150 млрд. руб. на привилегированные акции банковских кредитных организаций.

Другие изменения в Закон о бюджете, вносимые законопроектом, связаны с предложениями по перераспределению бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов. Законопроект предусматривает дополнительную капитализацию банковского сектора на 150 млрд. руб., реализацию публичных нормативных обязательств РФ на 10 млрд. 360,7 млн. руб., поддержку реального сектора экономики на 70 млрд. 882,8 млн. руб., социальное обеспечение отдельных категорий граждан на сумму 29 млрд. 439,8 млн. руб. Кроме того, указанные средства предлагается направить на покрытие дефицита Фонда социального страхования РФ по обязательному страхованию в случае превышения бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом фонда на 2009г. на выплату пособий по обязательному социальному страхованию в сумме 14 млрд 707,6 млн руб., а также бюджетные инвестиции в сумме 8 млрд 001,6 млн руб.

Напомним, что Президиум правительства РФ одобрил документ на заседании 10 сентября.