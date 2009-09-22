Банк России снизил курс доллара на 13 коп.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ со среды, 23 сентября, снизился на 13,26 копейки по сравнению со вторником, 22 сентября, курс евро незначительно вырос - на 3,54 копейки, свидетельствуют данные Банка России, сообщает РИА Новости..

Курс доллара ЦБ на среду определен на уровне 30,2385 рубля, евро - 44,5625 рубля.

Доллар на валютных торгах на ММВБ во вторник в очередной раз обновил годовой минимум. Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в четверг, 17 сентября - 30,225 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, во вторник снизилась на 6 копеек по сравнению с понедельником - до 36,68 рубля с 36,74 рубля.