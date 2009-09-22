Комитет ВР вновь перенес рассмотрение проекта бюджета-2010

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета вновь перенес рассмотрение проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

«Заседание не состоялось. Оно перенесено на завтра на 15.00», - сказали УНИАН в Бюджетном комитете, при этом не уточнив причины, из-за которых заседание не состоялось.

Как сообщил УНИАН народный депутат Украины, член Бюджетного комитета Ярослав ДЖОДЖИК, сегодня снова не удалось собрать кворум для проведения заседания.

Как сообщалось, вчера, 21 сентября, Бюджетный комитет не смог рассмотреть проект бюджета-2010 по причине отсутствия кворума.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона « Украины о Государственном бюджете Украины на 2010 год ».

Согласно Бюджетному кодексу Украины, не позже чем через пять дней после регистрации в парламенте министр финансов Украины должен представить проект бюджета на пленарном заседании Верховной Рады Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета докладывает о соответствии проекта закона о Государственном бюджете Украины требованиям Бюджетного кодекса, основным направлениям бюджетной политики на следующий бюджетный период.