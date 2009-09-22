Межбанк: доллар подорожал

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,4720/8,5070, к 12:00 цены упали до 8,4550/8,4815. К закрытию торгов ценовые уровни выросли - 8,5080/8,5270 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2805/20, к 12:00 цены снизились - 0,2801/14. К закрытию цены поднялись до 0,2808/21. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1000 (-0,2755).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4670/1,47820. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 12,5235/12,5775, к 12:00 цены ушли вниз 12,4970/12,5230. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до 12,5755/12,6060.