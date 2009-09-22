"Эрсте Банк" реорганизуется

Акционеры "Эрсте Банка" приняли решение о реорганизации из ОАО в публичное акционерное общество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, решение принято на внеочередном собрании акционеров 22 сентября.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» зарегистрировано 25 января 2006 года.

Активы банка на 1 июля составляли 10,198 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 6,198 млрд. грн., обязательства – 9,175 млрд. грн., уставный капитал - 1 млрд. 360,5 млн. грн., собственный капитал - 1,023 млрд. грн.

Банк закончил первое полугодие 2009 года с убытком в размере 343,168 млн. грн.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).