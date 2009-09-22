Fitch подтвердило рейтинг «Диамантбанка»

Агентство Fitch Ratings подтвердило национальный долгосрочный рейтинг «Диамантбанка» на уровне «B+(ukr)» с «Негативным» прогнозом и одновременно отозвало рейтинг.

Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства, переданном агентству УНИАН.

«Fitch больше не рейтингует данного эмитента и не проводит по нему анализ», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. АБ «Диамантбанк» зарегистрирован Национальным банком Украины 17 ноября 1993 г.

Активы банка на 1 июля 2009 года составили 1,410 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 917,1 млн. грн., собственный капитал - 152,4 млн. грн., уставный капитал – 100 млн. грн.

По итогам первого полугодия прибыль банка составила 300 тыс. грн.

По данным НБУ, на 1 июля т.г. акционерами банка являлись ООО «Промышленно-финансовая компания «Энергоинвест» (прямое участие – 21,81%), ООО «Интер-Вент» (прямое участие – 22,638%), ООО «Техно-Инвест» (прямое участие – 25,752%), дочернее предприятие «Голдфилд-Финанс» (прямое участие – 12%).